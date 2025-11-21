Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в етері 24 Каналу зауважила, що цьогоріч програми допомоги мають більший попит, ніж торік. Нагадаємо, що минулого року зимовою підтримкою скористалися понад 14 мільйонів українців.
Скільки людей подалися на "зимову тисячу"?
15 листопада запрацювала програма, за якою всі українці можуть отримати по тисячі гривень від держави. Раніше в уряді пояснювали, що фінансування виплат здійснюватимуть внаслідок перерозподілу коштів з інших програм соціального захисту.
На "зимову тисячу" подали 9 мільйонів заявок. За майже тиждень відкритої програми, ми отримали стільки ж заявок, скільки торік отримали за півтора місяця. Активність доволі висока, українцям ця допомога вкрай потрібна,
– зазначила Валерія Коваль.
Додамо, що кошти надійдуть протягом 10 днів. Подати заявку можна до 24 грудня.
Оскільки програма по виплаті 6500 гривень для українців, що опинилися у складному становищі, працює менш ніж добу, актуальних даних про кількість заявок наразі немає.
Все, що відомо про зимову підтримку українців
- Програма "Зимова підтримка" є масштабною державною ініціативою, що має полегшити фінансове навантаження громадян у холодний сезон. Вона складається з двох основних виплат – універсальної допомоги у 1000 гривень та адресної допомоги у 6500 грн. Першу можуть отримати практично всі громадяни: дорослі й діти, незалежно від статусу, якщо вони подадуть заявку у встановлені строки. Друга – доступна лише певним категоріям громадян, яких вважають найбільш соціально-вразливими.
- Тисячу гривень українці зможуть використати на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. 6 500 гривень від держави можна витратити на одяг, взуття ліки та вітаміни.
- Фінансування "Зимової підтримки" закладене у держбюджеті. В уряді наголосили, що програма доповнює вже наявні соцвиплати, а не замінює їх.