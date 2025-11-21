Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в етері 24 Каналу зауважила, що цьогоріч програми допомоги мають більший попит, ніж торік. Нагадаємо, що минулого року зимовою підтримкою скористалися понад 14 мільйонів українців.

Скільки людей подалися на "зимову тисячу"?

15 листопада запрацювала програма, за якою всі українці можуть отримати по тисячі гривень від держави. Раніше в уряді пояснювали, що фінансування виплат здійснюватимуть внаслідок перерозподілу коштів з інших програм соціального захисту.

На "зимову тисячу" подали 9 мільйонів заявок. За майже тиждень відкритої програми, ми отримали стільки ж заявок, скільки торік отримали за півтора місяця. Активність доволі висока, українцям ця допомога вкрай потрібна,

– зазначила Валерія Коваль.

Додамо, що кошти надійдуть протягом 10 днів. Подати заявку можна до 24 грудня.

Оскільки програма по виплаті 6500 гривень для українців, що опинилися у складному становищі, працює менш ніж добу, актуальних даних про кількість заявок наразі немає.

Все, що відомо про зимову підтримку українців