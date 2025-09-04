Чи потрібно підвищувати тарифи на комуналку?
За словами першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, підвищення тарифів необхідне для стабілізації економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
В Інфляційному звіті НБУ рекомендує не відкладати занадто далеко повернення ринкових цін для населення на комунальні послуги та енергію.
Звісно, нам буде набагато легше, якщо в нас в інших сферах не буде різких цінових стрибків. Ми тільки що говорили, що такі цінові стрибки можуть генерувати шоки з боку пропозиції продовольства. Так само їх може створювати різка корекція тарифів,
– говорить Ніколайчук.
Також посадовець вважає, що субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави та впливає на бюджет, через що потрібно коригувати тарифи на комуналку.
На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами,
– каже Ніколайчук.
Що відомо про мораторій?
У 2022 році уряд рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи для населення на такі комунальні послуги як – постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, впродовж дії воєнного стану в Україні.
Після війни та скасування мораторію уряд планує підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Однак обіцяють, що процес буде поступовим з урахуванням соціальних гарантій.
Якими будуть тарифи на комунальні послуги восени 2025?
Ціна на газ для споживачів "Нафтогазу" восени залишиться 7,96 гривні за куб газу, і ця ціна діятиме до квітня 2026 року. Інші постачальники в Україні пропонують тарифи на газ від 7,799 до 9,99 гривні за кубометр, а крім вартості газу, необхідно також платити за його доставку.
Тариф на світло також залишиться тим самим. Уряд продовжив дію мораторію на підвищення тарифів на електроенергію до кінця жовтня 2025 року, залишаючи тариф на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.
Натомість тарифи на тепло у різних містах України варіюються, наприклад, у Києві – 1 654,41 гривень за Гкал, а в Одесі – 1 813 гривень за Гкал. НБУ прогнозує підвищення тарифів на опалення у 2026 році, враховуючи чинний мораторій до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.