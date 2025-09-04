Чи потрібно підвищувати тарифи на комуналку?

За словами першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, підвищення тарифів необхідне для стабілізації економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В Інфляційному звіті НБУ рекомендує не відкладати занадто далеко повернення ринкових цін для населення на комунальні послуги та енергію.

Звісно, нам буде набагато легше, якщо в нас в інших сферах не буде різких цінових стрибків. Ми тільки що говорили, що такі цінові стрибки можуть генерувати шоки з боку пропозиції продовольства. Так само їх може створювати різка корекція тарифів,
– говорить Ніколайчук.

Також посадовець вважає, що субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави та впливає на бюджет, через що потрібно коригувати тарифи на комуналку.

На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами,
– каже Ніколайчук.

Що відомо про мораторій?

У 2022 році уряд рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи для населення на такі комунальні послуги як – постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, впродовж дії воєнного стану в Україні.

Після війни та скасування мораторію уряд планує підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Однак обіцяють, що процес буде поступовим з урахуванням соціальних гарантій.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги восени 2025?

  • Ціна на газ для споживачів "Нафтогазу" восени залишиться 7,96 гривні за куб газу, і ця ціна діятиме до квітня 2026 року. Інші постачальники в Україні пропонують тарифи на газ від 7,799 до 9,99 гривні за кубометр, а крім вартості газу, необхідно також платити за його доставку.

  • Тариф на світло також залишиться тим самим. Уряд продовжив дію мораторію на підвищення тарифів на електроенергію до кінця жовтня 2025 року, залишаючи тариф на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

  • Натомість тарифи на тепло у різних містах України варіюються, наприклад, у Києві – 1 654,41 гривень за Гкал, а в Одесі – 1 813 гривень за Гкал. НБУ прогнозує підвищення тарифів на опалення у 2026 році, враховуючи чинний мораторій до скасування воєнного стану плюс ще 3 роки.