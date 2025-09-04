Чи потрібно підвищувати тарифи на комуналку?

За словами першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, підвищення тарифів необхідне для стабілізації економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В Інфляційному звіті НБУ рекомендує не відкладати занадто далеко повернення ринкових цін для населення на комунальні послуги та енергію.

Звісно, нам буде набагато легше, якщо в нас в інших сферах не буде різких цінових стрибків. Ми тільки що говорили, що такі цінові стрибки можуть генерувати шоки з боку пропозиції продовольства. Так само їх може створювати різка корекція тарифів,

– говорить Ніколайчук.

Також посадовець вважає, що субсидіювання цін є достатньо дорогим для держави та впливає на бюджет, через що потрібно коригувати тарифи на комуналку.

На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами,

– каже Ніколайчук.

Що відомо про мораторій? У 2022 році уряд рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи для населення на такі комунальні послуги як – постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, впродовж дії воєнного стану в Україні.



Після війни та скасування мораторію уряд планує підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Однак обіцяють, що процес буде поступовим з урахуванням соціальних гарантій.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги восени 2025?