Як розраховується субсидія на опалювальний сезон?

Житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Цікаво Без надії на перерахунок: у яких випадках гроші за холодні батареї не повернуть

При цьому, державна покриватиме витрати лише в межах офіційно встановленого опалювального періоду. Тому якщо місцева влада або ОСББ з власними даховими котельнями почали опалювати приміщення раніше, мешканці не отримають компенсації за додаткові дні.

Зауважте! Для більшості громадян розрахунок відбудеться автоматично. Також автоматично буде перераховано субсидії для домогосподарств, у яких у літній період сума допомоги становила нуль гривень.

Кому потрібно звертатися за призначенням субсидії?

Як нагадують у Мінсоцполітики, житлову субсидію вперше мають оформлювати громадяни через територіальний орган Пенсійного фонду України. Також звертатися необхідно тим, хто вже отримував субсидію, але станом на 1 жовтня відбулися зміни:

у складі зареєстрованих осіб домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства;

у переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.

Крім того, за призначенням субсидії можуть звертатися ті, кому допомогу не призначили на неопалювальний період через наявність заборгованості, якщо вона вже погашена, оформлено договір реструктуризації або питання заборгованості оскаржено у судовому порядку.

Що відомо про опалювальний сезон в Україні?