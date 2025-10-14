Для кого змінилися ціни на газ?

Мова йде про чотири види споживачів, пише 24 Канал з посиланням на постанову №1306 від 10 жовтня.

Річ у тім, що вартість газу для постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню залишається незмінною – це 7 240 гривень за 1000 кубометрів (це з урахуванням ПДВ). Водночас для бюджетних установ вартість залишається на рівні 16 390 гривень за 1 000 кубометрів газу (теж з урахуванням ПДВ).

Але уряд підвищив вартість за 1 000 кубометрів газу (з урахуванням ПДВ) для:

теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі – з 18 000 до 21 000 гривень, для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі – з 14 000 до 16 000 гривень, для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію – з 14 000 гривень до 16 000 гривень, для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом – з 18 000 гривень до 21 000 гривень.

Важливо! Зростання вартості газу для виробництва електроенергії вплине на її собівартість, але ціни для побутових споживачів не виростуть.

Що відомо про ціни на газ для побутових споживачів?

Для України наразі є метою пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці,

– написала Свириденко.

Тому фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною. Тарифи залишаться чинними до 31 березня 2026 року.

Зверніть увагу! Як зазначила Юлія Свириденко, це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону.

Що ще слід знати про тарифи на напередодні опалювального сезону?