Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на першу віцепрем'єр-міністерку – міністерку економіки Юлію Свириденко, передає 24 Канал.

Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни. Без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об'єкти бізнесу зросли більш ніж утричі – фінансові гарантії критично потрібні,

– зазначила Свириденко.

Програма передбачає два типи компенсацій:

Для всієї України – держава частково компенсує вартість страхування воєнних ризиків, щоб знизити тариф до 1%.

Наприклад, якщо компанія у Рівненській області страхує майно на 50 мільйонів гривень за ставкою 3%, держава покриє дві третини цієї вартості, але не більше 1 мільйона гривень на рік.

Для прифронтових регіонів – підприємства з територій підвищеного ризику можуть отримати до 10 мільйонів гривень компенсації за знищене чи пошкоджене майно.

Як отримати компенсацію?

Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) держава відшкодовуватиме частину втрат у межах встановленого ліміту.

Подати заявку на участь у програмі можна буде онлайн – через сайт ЕКА або платформу Дія.Бізнес.

Компенсації поширюються на збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударних хвиль. При цьому право вимоги компенсації від Росії за ці збитки переходить державі.