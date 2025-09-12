Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Які поїзди вже на маршруті?

В Укрзалізниці розповіли, що 12 вересня 280 пасажирів першими протестують нове сполучення. З Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня.

Проєкт реалізований Укрзалізницею у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України. Фінансування забезпечили партнери – Європейська Комісія (програма Connected Europe Facility) та Європейський інвестиційний банк.

Відправлення першого поїзда новозбудованою євроколією: дивіться відео "Радіо Свободи"

Це символ інтеграції у спільний транспортний простір ЄС. Уже сьогодні пасажири з Ужгорода можуть напряму дістатися Братислави, Будапешта та Відня. Наступний крок – масштабування таких проєктів і розширення зручних європейських маршрутів для українців,

– каже міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

В Укрзалізниці оприлюднили розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33.

Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20.

Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Залізничники наголосили, що 3 грудня, коли оновиться графік руху, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами. Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

Також відомо, що з 12 вересня курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 міліметрів та напряму поєднає Берегове із Захонню – важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта.

Що відомо про поїзди з Ужгорода до ЄС новою колією?