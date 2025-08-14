Які пільги надає чорне посвідчення?
Чимало подібних прав гарантує чорне посвідчення, пише 24 Канал з посиланням на Юридичну сотню.
Так чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули. Як під час проходження військової служби, так й у небойових ситуаціях.
Посвідчення члена родини загиблого можуть оформити:
- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Чорне посвідчення дає право на такі пільги:
- санаторно-курортне лікування;
- отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;
- 50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги);
- отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;
- надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.
Важливо! Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі чи смерті або зникнення безвісти військового, який видає ТЦК та СП.