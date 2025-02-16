Хто може отримати сіре посвідчення
Це посвідчення надається родичам військових, які загинули при виконанні службових обов'язків або під час бойових дій для захисту Батьківщини, передає 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
Читайте також Фінансування для ХАЕС: Зеленський розповів, звідки візьмуть гроші на нове обладнання
Оформити сіре посвідчення можуть:
- Утриманці загиблого або зниклого безвісти, яким виплачується пенсія;
- Батьки загиблого;
- Один з подружжя, що не одружився вдруге, незалежно від наявності пенсії;
- Діти загиблого;
- Діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, навіть якщо мають власні сім'ї;
- Діти, чиї обидва батьки загинули або пропали безвісти.
Як оформити сіре посвідчення
Для отримання сірого посвідчення необхідно подати ряд документів:
- Заяву члена сім'ї загиблого військовослужбовця;
- Копію свідоцтва про смерть або повідомлення про загибель особи;
- Документ, що підтверджує участь загиблого в бойових діях;
- Постанову штатної військово-лікарської комісії;
- Паспорт заявника;
- Ідентифікаційний код заявника;
- Документи, що підтверджують родинний зв'язок заявника з загиблим.
Важливо! Для оформлення сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.