Кто может получить серое удостоверение

Это удостоверение предоставляется родственникам военных, погибших при исполнении служебных обязанностей или во время боевых действий для защиты Родины, передает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Оформить серое удостоверение могут:

Иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым выплачивается пенсия;

Родители погибшего;

Один из супругов, не женившийся во второй раз, независимо от наличия пенсии;

Дети погибшего;

Дети, которые стали инвалидами до достижения совершеннолетия, даже если имеют собственные семьи;

Дети, чьи оба родителя погибли или пропали без вести.

Как оформить серое удостоверение

Для получения серого удостоверения необходимо подать ряд документов:

Заявление члена семьи погибшего военнослужащего; Копию свидетельства о смерти или уведомления о гибели лица; Документ, подтверждающий участие погибшего в боевых действиях; Постановление штатной военно-врачебной комиссии; Паспорт заявителя; Идентификационный код заявителя; Документы, подтверждающие родственную связь заявителя с погибшим.

Важно! Для оформления серого удостоверения нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.