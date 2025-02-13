Звідки буде фінансуватись закупівля обладнання

Володимир Зеленський під час візиту до Хмельницької АЕС зазначив, що станція привертає значну увагу інвесторів, зокрема американських партнерів, передає 24 Канал.

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Володимир Зеленський Президент України Всі дуже зацікавлені, передусім американські партнери. Ми обговорювали це ще до рішення Болгарії, коли виходили на ринок і налагоджували серйозні відносини. Підписали меморандум із Westinghouse.

За словами президента, проблем із фінансуванням не буде – чи то кредитні кошти, чи то інвестиції. Зеленський також уточнив, що ніхто сторонній у цей процес не втручається: це суто українська атомна енергетика, стратегічне підприємство та мережа.

Ми можемо залучити інвестора для певної частини фінансування. Після підключення до європейської енергомережі – це профіцит, а коли мир – це хороший заробіток,

– пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє "Енергоатому" придбати два невикористані реактори ВВЕР-1000 з Болгарії. Вони будуть встановлені на енергоблоках Хмельницької АЕС.