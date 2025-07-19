Хто має право на чорне посвідчення?
Чорне посвідчення видають рідним військового, який загинув чи помер під час проходження служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
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Оформити посвідчення можуть:
- утриманці загиблого;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або зникли безвісти.
Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (смерті), виданий ТЦК та СП. Для оформлення цього посвідчення необхідно звертатися саме туди.
Які пільги надає чорне посвідчення дітям?
- санаторно-курортне лікування;
- безоплатний проїзд усіма видами міського громадського транспорту (крім таксі) у межах району за місцем проживання;
- 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом\;
- надання позачергово місця у дитячих закладах за місцем проживання.
Також чорне посвідчення дає право на отримання в позачерговому порядку житла, 50% знижки на комунальні послуги та отримання землі для будівництва приватних житлових будинків.