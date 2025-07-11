Хто може отримати чорне посвідчення?

Чорне посвідчення видається Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на основі офіційного документа, що підтверджує загибель, смерть чи зникнення безвісти військового, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Посвідчення члена сім'ї загиблого військового можуть оформити:

один з подружжя, якщо він не одружився вдруге (при цьому не має значення, отримує особа пенсію чи ні);

діти загиблого військового до досягнення повноліття, а також батьки захисника;

діти військових, якщо обоє батьків пропали безвісти або загинули;

діти, які набули інвалідності до досягнення 18 років;

особи, як знаходилися на утриманні загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця (якщо їм у зв'язку з цим виплачується пенсія);

Важливо! Чорне посвідченням членам сім'ї військових, які загинули або зникли безвісти під час військової служби, навіть якщо це сталося не в бойових умовах.

Які пільги дає чорне посвідчення?

Власникам чорного посвідчення держава надає низку пільг. Вони включають:

безоплатне або пільгове оздоровлення в санаторіях та лікувальних закладах курортного типу;;

50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (водопостачання, газу, електроенергії та опалення);

позачергове отримання житла, якщо необхідне покращення житлових умов;

безплатний проїзд у міському транспорті (окрім таксі) та 50% знижка на міжміські перевезення;

позачергове зарахування дітей до дитячих садків за місцем проживання родини загиблого.

Варто знати! Чорне посвідчення родичам не видають, якщо військовослужбовець загинув через вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення, або через дії у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, чи через навмисне заподіяння собі тілесних ушкоджень.