Які пільги в школах і садочках для дітей УБД

Пільги для дітей учасників бойових дій надаються відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Перш за все діти військових мають привілеї у дитячих садочках та школах:

першочергове зарахування до дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти, незалежно від форми власності;

безоплатне харчування за рахунок місцевого бюджету.

Щоб скористатися цими пільгами, необхідно подати заяву до керівника закладу освіти, додавши такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

копію посвідчення учасника бойових дій;

медичні висновки про здоров’я дитини.

Варто знати! Втім у дитячих садочках часто існує квота на зарахування дітей пільговиків – не більш як 20% групі. Тож варто подавати заяву завчасно.

Які освітні пільги для дітей УБД

Для дітей учасників бойових дій передбачена низка пільг на здобуття професійно-технічної, фахової, вищої освіти. Вони можуть отримати:

повне або часткове фінансування навчання за рахунок державного чи місцевого бюджету;

пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти (до 15 років);

соціальну стипендію, якщо, що дитина навчається на бюджетній формі навчання та не має академічної заборгованості (від 450 до 1180 гривень залежно від рівня навчального закладу);

безкоштовне забезпечення підручниками та доступ до Інтернету в навчальному закладі;

безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках.

Важливо! Для того, щоб скористатися освітніми пільгами, необхідно подати заяву на ім'я керівника навчального закладу, зазначивши види підтримки, на які претендує особа. Документом, який підтверджує право на отримання пільги, є посвідчення УБД одного з батьків дитини.

Які пільги на оздоровлення для дітей УБД

Діти УБД віком від 7 до 18 років мають право на безкоштовні або з частковою оплатою вартості путівки до дитячих таборів та санаторіїв.

Щоб отримати такі путівки можна, необхідно звернутись до управління соціального захисту населення у місці проживання з такими документами:

копією свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;

та формою №079/о – медичною довідкою на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

Слід знати! Пільги для дітей учасників бойових дій діють до досягнення ними повноліття або до 23 років для студентів вишів і коледжів на денній формі навчання.