Кто может получить черное удостоверение?

Черное удостоверение выдается Территориальным центром комплектования и социальной поддержки на основе официального документа, подтверждающего гибель, смерть или исчезновение без вести военного, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

Смотрите также Какие льготы имеют дети участников боевых действий и как ими воспользоваться

Удостоверение члена семьи погибшего военного могут оформить:

один из супругов, если он не женился во второй раз (при этом не имеет значения, получает лицо пенсию или нет);

дети погибшего военного до достижения совершеннолетия, а также родители защитника;

дети военных, если оба родителя пропали без вести или погибли;

дети, которые приобрели инвалидность до достижения 18 лет;

лица, которые находились на содержании погибшего или пропавшего без вести военнослужащего (если им в связи с этим выплачивается пенсия);

Важно! Черное удостоверением членам семьи военных, которые погибли или пропали без вести во время военной службы, даже если это произошло не в боевых условиях.

Какие льготы дает черное удостоверение?

Владельцам черного удостоверения государство предоставляет ряд льгот. Они включают:

бесплатное или льготное оздоровление в санаториях и лечебных учреждениях курортного типа;;

50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (водоснабжение, газа, электроэнергии и отопления);

внеочередное получение жилья, если необходимо улучшение жилищных условий;

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси) и 50% скидка на междугородние перевозки;

внеочередное зачисление детей в детские сады по месту жительства семьи погибшего.

Стоит знать! Черное удостоверение родственникам не выдают, если военнослужащий погиб из-за совершения им уголовного или административного правонарушения, или из-за действий в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, или из-за умышленного причинения себе телесных повреждений.