Как получить пенсию, если даты выплаты приходится на праздник или выходной?

В частности дата выплаты пенсий сообщается получателю органом Пенсионного фонда, который осуществлял начисление пенсии, а также работниками почтовой связи при первой выплате, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В случае изменения даты выплаты пенсий работники почтовой связи за месяц до наступления таких изменений сообщают об этом пенсионера с указанием причины изменения даты выплаты,

– отметили в фонде.

Однако что делать, если установленная дата денежной выплаты приходится на какой-то праздничный или выходной день? В таких случаях пенсия может быть выплачена досрочно, однако все еще в пределах выплатного периода (с 4 по 25 число).

Как выплачивают пенсию, если пенсионер переезжает? В случае если пенсионер или пенсионерка переезжает к другому месту жительства (но остается в пределах Украины), органы Пенсионного фонда имеют право оформить выплату пенсии заранее – до двух месяцев вперед. Кроме того, до тех пор, пока органом Пенсионного фонда не будут оформлены соответствующие документы по новому адресу лица пожилого возраста, выплата пенсии ему или ей будет осуществляться выплатным объектом почтовой связи по предыдущему адресу.

Обратите внимание! В случае отсутствия получателя дома во время доставки пенсий, он получает ее в выплатном объекте почтовой связи до конца выплатного периода.

