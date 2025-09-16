Як призначається пенсія за інвалідністю в Україні?
Пенсія за інвалідністю призначається на підставі висновків медико-соціальної експертизи та залежить від підтвердженої групи, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Розмір виплат встановлюється у відсотках від пенсії за віком.
Розмір виплат за групами інвалідності:
- I група – 100% пенсії за віком;
- II група – 90% пенсії за віком;
- III група – 50% пенсії за віком.
Однак для призначення такої пенсії необхідна наявність страхового стажу. Його тривалість залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність
Вимоги до страхового стажу:
- для I та II групи – від 1 до 10 років;
- для III групи – від 1 до 14 років;
- при встановленні інвалідності після виходу на пенсію – не менше 15 років стажу.
Категорії громадян, які можуть отримувати пенсію незалежно від наявності стажу:
- особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби;
- українці, які втратили працездатність через участь у Революції Гідності (з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року), якщо вони звернулися за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.
В інших випадках за відсутності необхідного стажу призначається соціальна пенсія через органи соціального захисту.
Які виплати для першої групи інвалідності?
Для першої групи інвалідності розмір пенсії становить 100% пенсії за віком. Якщо заява подана протягом трьох місяців, нарахування відбуваються з моменту встановлення інвалідності.
Мінімальна пенсія для цієї категорії у 2025 році становить 2 980 гривень.
Важливо! Для тих, хто не має достатнього страхового стажу, передбачена соціальна допомога. Її розмір дорівнює 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який у 2025 році встановлений на рівні 2 361 гривні.
Що потрібно знати про пенсії в Україні?
У 2025 році середній розмір пенсії в Україні сягав 6 410,20 гривень, проте більшість пенсіонерів продовжують отримувати менше ніж 5 тисяч гривень. Істотного підвищення пенсійних виплат до кінця 2025 року не прогнозується.
У 2025 році українські педагоги можуть піти на пенсію за вислугу років за умови досягнення 55-річного віку та наявності 30 років професійного стажу в освітній сфері. Середній розмір такої пенсії становить приблизно 5 – 6 тисяч гривень.