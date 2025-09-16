Як призначається пенсія за інвалідністю в Україні?

Пенсія за інвалідністю призначається на підставі висновків медико-соціальної експертизи та залежить від підтвердженої групи, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір виплат встановлюється у відсотках від пенсії за віком.

Розмір виплат за групами інвалідності:

I група – 100% пенсії за віком;

II група – 90% пенсії за віком;

III група – 50% пенсії за віком.

Однак для призначення такої пенсії необхідна наявність страхового стажу. Його тривалість залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність

Вимоги до страхового стажу:

для I та II групи – від 1 до 10 років;

для III групи – від 1 до 14 років;

при встановленні інвалідності після виходу на пенсію – не менше 15 років стажу.

Категорії громадян, які можуть отримувати пенсію незалежно від наявності стажу:

особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби;

українці, які втратили працездатність через участь у Революції Гідності (з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року), якщо вони звернулися за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.

В інших випадках за відсутності необхідного стажу призначається соціальна пенсія через органи соціального захисту.

Які виплати для першої групи інвалідності?

Для першої групи інвалідності розмір пенсії становить 100% пенсії за віком. Якщо заява подана протягом трьох місяців, нарахування відбуваються з моменту встановлення інвалідності.

Мінімальна пенсія для цієї категорії у 2025 році становить 2 980 гривень.

Важливо! Для тих, хто не має достатнього страхового стажу, передбачена соціальна допомога. Її розмір дорівнює 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який у 2025 році встановлений на рівні 2 361 гривні.

