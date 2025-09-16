Як призначається пенсія за інвалідністю в Україні?

Пенсія за інвалідністю призначається на підставі висновків медико-соціальної експертизи та залежить від підтвердженої групи, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір виплат встановлюється у відсотках від пенсії за віком.

Розмір виплат за групами інвалідності:

  • I група – 100% пенсії за віком;
  • II група – 90% пенсії за віком;
  • III група – 50% пенсії за віком.

Однак для призначення такої пенсії необхідна наявність страхового стажу. Його тривалість залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність

Вимоги до страхового стажу:

  • для I та II групи – від 1 до 10 років;
  • для III групи – від 1 до 14 років;
  • при встановленні інвалідності після виходу на пенсію – не менше 15 років стажу.

Категорії громадян, які можуть отримувати пенсію незалежно від наявності стажу:

  • особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби;
  • українці, які втратили працездатність через участь у Революції Гідності (з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року), якщо вони звернулися за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.

В інших випадках за відсутності необхідного стажу призначається соціальна пенсія через органи соціального захисту.

Які виплати для першої групи інвалідності?

Для першої групи інвалідності розмір пенсії становить 100% пенсії за віком. Якщо заява подана протягом трьох місяців, нарахування відбуваються з моменту встановлення інвалідності.

Мінімальна пенсія для цієї категорії у 2025 році становить 2 980 гривень.

Важливо! Для тих, хто не має достатнього страхового стажу, передбачена соціальна допомога. Її розмір дорівнює 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який у 2025 році встановлений на рівні 2 361 гривні.

Що потрібно знати про пенсії в Україні?

  • У 2025 році середній розмір пенсії в Україні сягав 6 410,20 гривень, проте більшість пенсіонерів продовжують отримувати менше ніж 5 тисяч гривень. Істотного підвищення пенсійних виплат до кінця 2025 року не прогнозується.

  • У 2025 році українські педагоги можуть піти на пенсію за вислугу років за умови досягнення 55-річного віку та наявності 30 років професійного стажу в освітній сфері. Середній розмір такої пенсії становить приблизно 5 – 6 тисяч гривень.