Яким буде розмір пенсії при стажі 25 років?

25 років стажу у 2025 році достатньо, аби піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років, пише 24 Канал.

Читайте також "Нафтогаз" вводить бонуси для споживачів: українцям пояснили, як зекономити

Зверніть увагу! Розрахунки відбуваються з урахуванням, що особа виходить на пенсію на загальних умовах.

Також при розрахунку пенсії важливо врахувати дохід особи. Припустимо, що громадянин мав зарплату 10 000 гривень.

Тоді, за вказаних умов, і виході на пенсію у 63 роки, пенсійна виплата мала б складати приблизно – 2 739 гривень.



Яка пенсія, якщо пропрацював 25 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Зауважте! Виплата пенсіонера у цьому випадку буде більшою, адже її штучно дотягнуть до мінімуму, який наразі становить – 3 038 гривень.

В 65 років, за усіх вище наведених умов, виплата буде значно вища, вона складе орієнтовно – 3 067 гривень.



Якого розміру буде пенсія при офіційному стажі більш як 25 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати пенсіонерам зараз?