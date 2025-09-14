Яким буде розмір пенсії при стажі 25 років?
25 років стажу у 2025 році достатньо, аби піти на заслужений відпочинок у 63 та 65 років, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! Розрахунки відбуваються з урахуванням, що особа виходить на пенсію на загальних умовах.
Також при розрахунку пенсії важливо врахувати дохід особи. Припустимо, що громадянин мав зарплату 10 000 гривень.
Тоді, за вказаних умов, і виході на пенсію у 63 роки, пенсійна виплата мала б складати приблизно – 2 739 гривень.
Яка пенсія, якщо пропрацював 25 років / Скриншот пенсійний калькулятор
Зауважте! Виплата пенсіонера у цьому випадку буде більшою, адже її штучно дотягнуть до мінімуму, який наразі становить – 3 038 гривень.
В 65 років, за усіх вище наведених умов, виплата буде значно вища, вона складе орієнтовно – 3 067 гривень.
Якого розміру буде пенсія при офіційному стажі більш як 25 років / Скриншот пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати пенсіонерам зараз?
Планується, що у наступному році мінімальна пенсія відчутно зросте. Інформацію про подальше збільшення цього показника можна побачити у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки.
Частина пенсіонерів має право на доплату за віком. Завдяки цьому пенсія буде більшою на 300 – 570 гривень.
До кінця року нова індексація пенсій не планується. Такий перерахунок виплат відбуватиметься уже у 2026.