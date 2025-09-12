Чи можна вийти на пенсію з 20 роками набутого стажу?

Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Мінімум стажу для виходу на заслужений відпочинок залежить від віку, повідомляє 24 Канал.

У 2025 році, аби піти на пенсію, потрібно мати:

якщо виходити на заслужений відпочинок у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Тобто, при 20 роках стажу, особа зможе піти на пенсію лише в 65 років.

Який буде розмір пенсії при 20 роках стажу?

Розглянемо ситуацію, де особа виходить на пенсію на загальних умовах у 65 років, при доході – 10 тисяч гривень. Згідно з вказаними даними, пенсія такого громадянина мала б скласти приблизно – 2 454 гривень.



Яка пенсія, якщо пропрацював 20 років і не маєш більше стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

В реальності ж, виплата пенсіонера буде більшою. Річ у тім, що цю пенсію "дотягнуть" до мінімуму, встановленого для такої особи, станом на зараз це – 3 038 гривень.

Зауважте! Розрахунки проводились через пенсійний калькулятор.

