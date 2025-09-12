Чи можна вийти на пенсію з 20 роками набутого стажу?
Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Мінімум стажу для виходу на заслужений відпочинок залежить від віку, повідомляє 24 Канал.
У 2025 році, аби піти на пенсію, потрібно мати:
- якщо виходити на заслужений відпочинок у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Тобто, при 20 роках стажу, особа зможе піти на пенсію лише в 65 років.
Який буде розмір пенсії при 20 роках стажу?
Розглянемо ситуацію, де особа виходить на пенсію на загальних умовах у 65 років, при доході – 10 тисяч гривень. Згідно з вказаними даними, пенсія такого громадянина мала б скласти приблизно – 2 454 гривень.
В реальності ж, виплата пенсіонера буде більшою. Річ у тім, що цю пенсію "дотягнуть" до мінімуму, встановленого для такої особи, станом на зараз це – 3 038 гривень.
Зауважте! Розрахунки проводились через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати пенсіонерам про виплати у 2025 році?
До кінця 2025 року не планується нової пенсійної індексації. Останній такий перерахунок відбувався у березні. Нова індексація, за планом, проведеться уже у 2026 році.
Частина українців може отримати спеціальну вікову доплату до пенсії у вересні. На неї мають право особи старше 70 років. Розмір цієї доплати залежить від віку пенсіонера і варіюється в межах 300 – 570 гривень.
Пенсіонери можуть змінити спосіб отримання пенсії. Тобто, наприклад, кошти особі надходитимуть не через "Укрпошту", а на банківський рахунок.