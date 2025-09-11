Який курс євро в Україні зараз?

11 вересня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 48,24 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Середній банківський курс, як повідомляє "Мінфін", змінився таким чином:

купівля – 48,05 гривні за євро;

продаж – 48,64 гривні за євро.

А от в обмінниках ситуація з курсом така:

купівля – 48,40 гривні за євро;

продаж – 48,60 гривні за євро.

Скільки євро можна купити, якщо витратити 20 тисяч?

якщо купувати євро у банку, за 20 тисяч гривень можна отримати орієнтовно – 411,2 євро;

а от в обміннику за 20 тисяч гривень вдасться виручити приблизно – 411,5 євро.

Що відбувається з курсом євро зараз?

Протягом вересня курс євро залишатиметься стабільним. Згідно з прогнозами, він коливатиметься в межах 48 – 49,50 гривень.

З 8 по 14 вересня курс євро на міжбанку перебуватиме в межах 48 – 49 гривень на міжбанку. На готівковому ринку діапазон дещо більший – 48 – 49,50 гривень.

Нагадаємо! Нещодавно ми розповідали про те, яку єврову купюру виводять з обігу. Йдеться про банкноту 500 євро. Зокрема, саме цієї купюри немає у новій серії. Водночас зараз вона ще є діючим платіжним засобом.