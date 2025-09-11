Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 9 копійок проти 10 вересня. Офіційний курс євро становить 48,24 гривні, тобто ціна впала на 15 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 12 вересня курс валют буде таким:

Станом на 11 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

Як спрогнозував 24 Каналу експерт з Глобус Банку Тарас Лєсовий, курс долара на готівковому ринку цього тижня мав бути в діапазоні від 41,20 до 41,60 гривні, а євро – в межах 48 – 49,50 гривні.

Крім того, впливатиме на курс посеред вересня ще й рішення комітету НБУ щодо рівня облікової ставки.