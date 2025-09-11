Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,21 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 10 сентября. Официальный курс евро составляет 48,24 гривны, то есть цена упала на 15 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 12 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,31 гривны;

евро – 48,27 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 11 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривна , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,35 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,13 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Что происходит с курсом валют и какой прогноз?