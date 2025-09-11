Почему инфляция замедлилась в Украине?
Снижение общей инфляции произошло даже быстрее, чем прогнозировалось, сообщает 24 канал со ссылкой на НБУ.
Базовая инфляция в Украине тоже замедлилась до 11,4% в годовом расчете, как и предполагал Нацбанк.
Такую динамику инфляционных процессов обусловили несколько факторов:
- Новый урожай помог заметно притормозить рост цен на сырые продукты питания. Поэтому и обработанные продукты дорожали не так быстро.
- Цены на услуги и непродовольственные товары, которые являются составляющими базовой инфляции, тоже продемонстрировали нисходящую динамику благодаря монетарной политике НБУ и ослаблению дисбалансов на рынке труда.
Заметим, что на рынке труда сократился разрыв между уровнем зарплат и ожиданием по оплате труда среди соискателей работы. Кроме того, выросло предложение рабочих кадров.
НБУ отмечает улучшение инфляционных ожиданий населения и финансовых аналитиков в августе. Хотя большинство групп опрошенных все еще ожидают, что уровень инфляции не упадет ниже двузначной отметки.
Кроме того, поисковые запросы в интернете говорят о том,что украинцы уделяют повышенное внимание теме роста цен.
Снижение инфляции ожидается и в дальнейшем. Этому будут способствовать прежде всего дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка,
– отметили в Нацбанке.
Инфляция в Украине: что известно?
Ранее Госстат сообщил, что в августе потребительские цены в Украине снизились на 0,2%, так же как и в июле. В годовом измерении инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в предыдущем месяце, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем снизились на 0,8%.
Вместе с тем глава Госстата Арсен Макарчук призвал украинцев не оценивать уровень инфляции только по так называемому "индексу борща", то есть ценам на продукты из борщевого набора. По его словам, этот индекс является слишком субъективным, ведь набор может меняться.
Добавим, что самый высокий уровень инфляции в Украине зафиксировали в 1993 году. Тогда она достигла рекордных 10 155%. Главной причиной такого скачка цен называли отсутствие реформ.
В целом прогнозируют, что инфляция в Украине в конце 2025 года опустится до уровня 8,7%. А в 2026 году ожидается возвращение к цели в 5%.