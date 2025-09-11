Чому інфляція сповільнилася в Україні?

Зниження загальної інфляції відбулося навіть швидше, ніж прогнозувалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Оцінка інфляції в Україні: чому Дані Держстату та аналітичних центрів можуть бути різні

Базова інфляція в Україні теж уповільнилася до 11,4% у річному розрахунку, як і передбачав Нацбанк.

Таку динаміку інфляційних процесів зумовили кілька факторів:

Новий урожай допоміг помітно пригальмувати зростання цін на сирі продукти харчування. Через це й оброблені продукти дорожчали не так швидко.

Ціни на послуги та непродовольчі товари, які є складовими базової інфляції, теж продемонстрували низхідну динаміку завдяки монетарній політиці НБУ та послабленню дисбалансів на ринку праці.

Зауважимо, що на ринку праці скоротився розрив між рівнем зарплат та очікуванням щодо оплати праці серед шукачів роботи. Окрім того, зросла пропозиція робочих кадрів.

НБУ відзначає поліпшення інфляційних очікувань населення та фінансових аналітиків у серпні. Хоча більшість груп опитаних все ще очікують, що рівень інфляції не впаде нижче двозначної позначки.

Окрім того, пошукові запити в інтернеті говорять про те, що українці приділяють підвищену увагу темі зростання цін.

Зниження інфляції очікується й надалі. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку,

– наголосили в Нацбанку.

Інфляція в Україні: що відомо?