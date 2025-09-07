Чому дані щодо інфляції можуть бути різними?

Однак питання в суб'єктивності інфляції все ж існує, розповів для 24 Каналу Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.

Річ у тім, що дані Державної служби статистики щодо індексу споживчих цін розраховуються відповідно до методології, яка є науково обгрунтованою та єдиною для Євростату. Вона була перевірена та підтверджена Євростатом і МВФ.

Коли ми збираємо дані про ціни, то, по-перше, це робиться з усіх регіонів країни, у тому числі з невеликих населених пунктів. Зрозуміло, що в невеликих населених пунктах ціни можуть суттєво відрізнятися від, наприклад, київських цін,

– пояснив Макарчук.

Друга причина: збираються ціни на певні продукти з так званого споживчого набору, кожен з яких має свою вагу. Таким чином вдається вийти до певної узагальненої цифри. Однак часто ця вага не є рівномірною. Причиною є те, що оцінюються реальні обсяги споживання тих чи інших продуктів.

І якщо ціни, наприклад, на певні споживчі продукти, скажімо, на м'ясо, ростуть більш очевидно, то разом з тим, ми враховуємо ціни, наприклад, ще й на комунальні тарифи,

– зазначив Арсен Макарчук.

Зверніть увагу! Водночас ціни на електроенергію чи на газ можуть не рости роками, тому що це адміністративно регульовані тарифи.

Тобто якщо взяти від 3 до 5 ключових продуктів, то щодо них інфляція буде суттєво відрізнятися. І так званий борщовий набір чи Індекс Біг-Мака – це чудові показники, що підтверджують цю тезу.

Річ у тім, що вони оперують виключно продуктами, які є:

зрозумілими; невеликі обсягом; доступні з одного джерела.

Але разом з тим, ви не споживаєте виключно борщ чи виключно Біг-Мак,

– уточнив Макарчук.

Важливо! Для розуміння інфляції треба також враховувати ціни на бензин чи вартість оренди житла.ʼ

Що відомо про індекс борщу?