Чому дані щодо інфляції можуть бути різними?
Однак питання в суб'єктивності інфляції все ж існує, розповів для 24 Каналу Голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.
Річ у тім, що дані Державної служби статистики щодо індексу споживчих цін розраховуються відповідно до методології, яка є науково обгрунтованою та єдиною для Євростату. Вона була перевірена та підтверджена Євростатом і МВФ.
Коли ми збираємо дані про ціни, то, по-перше, це робиться з усіх регіонів країни, у тому числі з невеликих населених пунктів. Зрозуміло, що в невеликих населених пунктах ціни можуть суттєво відрізнятися від, наприклад, київських цін,
– пояснив Макарчук.
Друга причина: збираються ціни на певні продукти з так званого споживчого набору, кожен з яких має свою вагу. Таким чином вдається вийти до певної узагальненої цифри. Однак часто ця вага не є рівномірною. Причиною є те, що оцінюються реальні обсяги споживання тих чи інших продуктів.
І якщо ціни, наприклад, на певні споживчі продукти, скажімо, на м'ясо, ростуть більш очевидно, то разом з тим, ми враховуємо ціни, наприклад, ще й на комунальні тарифи,
– зазначив Арсен Макарчук.
Зверніть увагу! Водночас ціни на електроенергію чи на газ можуть не рости роками, тому що це адміністративно регульовані тарифи.
Тобто якщо взяти від 3 до 5 ключових продуктів, то щодо них інфляція буде суттєво відрізнятися. І так званий борщовий набір чи Індекс Біг-Мака – це чудові показники, що підтверджують цю тезу.
Річ у тім, що вони оперують виключно продуктами, які є:
- зрозумілими;
- невеликі обсягом;
- доступні з одного джерела.
Але разом з тим, ви не споживаєте виключно борщ чи виключно Біг-Мак,
– уточнив Макарчук.
Важливо! Для розуміння інфляції треба також враховувати ціни на бензин чи вартість оренди житла.ʼ
Що відомо про індекс борщу?
Індекс борщу – це аналог міжнародного індексу БігМаку. Тобто це середня вартість інгредієнтів, які потрібні для приготування страви.
У Держстаті закликали українців не оцінювати інфляцію за "індексом борщу", адже він не може бути об'єктивним. Річ у тім, що борщ не має стало рецепту, а також містить замало інгредієнтів.