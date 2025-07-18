Який має бути курс долара за індексом Біг-Мака в Україні?

Біг-Мак коштує 132 гривні в Україні та 6,01 долара у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Дивіться також Вартість золота падає, а долар зростає: як реагують ринки на політику Трампа

Імпліцитний обмінний курс становить 21,96. Різниця між цим курсом та фактичним обмінним курсом, 41,81, свідчить про те, що українська гривня недооцінена на 47,5% відносно долара. Отже, за індексом Біг-Мака курс має бути на рівні 21,96 гривні за долар.

Окрім гривні, найбільш недооціненими валютами світу в липні 2025 року є грошові одиниці Єгипту, Індонезії, Індії, Тайваню, В'єтнаму, Філіппін і ПАР (на 50-58%). Натоміть переоціненими валютами стали:

швейцарський франк;

уругвайський песо;

норвезька крона;

шведська крона;

данська крона;

євро;

британський фунт.

Хто вигадав індекс Біг-Мака?

Індекс Біг-Мака був винайдений журналом The Economist у 1986 році як легкий орієнтир для визначення того, чи знаходяться валюти на «правильному» рівні.

Він базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС) – уявленні про те, що в довгостроковій перспективі обмінні курси повинні рухатися до курсу, який зрівняє ціни на ідентичний кошик товарів і послуг (у цьому випадку бургер) у будь-яких двох країнах.

Бургерноміка ніколи не задумувалася як точний показник валютної дисбалансу, а лише як інструмент, що робить теорію обмінного курсу більш засвоюваною. Проте індекс Біг-Мака став світовим стандартом, включеним до кількох економічних підручників та предметом десятків академічних досліджень,

– пишуть у виданні.

ПКС сигналізує про те, куди повинні рухатися обмінні курси в довгостроковій перспективі.