Індекс Біг Маку в Україні

Ціна Біг Маку в Україні зараз становить 118 гривень, тоді як у США цей бургер коштує 5,69 долара. Це означає, що українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 гривні за долар.

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Отже, згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити 20,74 гривні за долар.

Водночас було визначено найбільш переоцінені валюти:

  • швейцарський франк – на 41,8%,
  • уругвайський песо – на 24,3%,
  • норвезька крона – на 18,9%,
  • аргентинський песо – на 15%,
  • євро – на 6,5%,
  • британський фунт – на 3,6%.

Що відомо про рейтинг Біг Маку?

Рейтинг Біг Маку почали складати в 1986 році, взявши за основу розрахунків ціну звичайного бургера. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак є своєрідним аналогом продуктового кошика, оскільки він містить хліб, м'ясо та овочі.