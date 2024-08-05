Індекс Біг Маку в Україні

Ціна Біг Маку в Україні зараз становить 118 гривень, тоді як у США цей бургер коштує 5,69 долара. Це означає, що українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 гривні за долар.

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Отже, згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити 20,74 гривні за долар.

Цікаво! За даними видання, також найбільш недооціненими валютами світу у липні цього року є грошові одиниці: Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР.

Водночас було визначено найбільш переоцінені валюти:

швейцарський франк – на 41,8%,

уругвайський песо – на 24,3%,

норвезька крона – на 18,9%,

аргентинський песо – на 15%,

євро – на 6,5%,

британський фунт – на 3,6%.