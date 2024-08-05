Індекс Біг Маку в Україні
Ціна Біг Маку в Україні зараз становить 118 гривень, тоді як у США цей бургер коштує 5,69 долара. Це означає, що українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 гривні за долар.
Читайте також: Просунуті вгору рубежі: чого чекати від валюти наступного тижня
Отже, згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити 20,74 гривні за долар.
Водночас було визначено найбільш переоцінені валюти:
- швейцарський франк – на 41,8%,
- уругвайський песо – на 24,3%,
- норвезька крона – на 18,9%,
- аргентинський песо – на 15%,
- євро – на 6,5%,
- британський фунт – на 3,6%.