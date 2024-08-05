Индекс бигмака в Украине

Цена бигмака в Украине сейчас составляет 118 гривен, тогда как в США этот бургер стоит 5,69 доллара. Это означает, что украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 гривны за доллар.

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Итак, согласно курсу покупательной способности, гривна должна составлять 20,74 гривны за доллар.

В то же время были определены наиболее переоцененные валюты:

  • швейцарский франк – на 41,8%,
  • уругвайский песо – на 24,3%,
  • норвежская крона – на 18,9%,
  • аргентинский песо – на 15%,
  • евро – на 6,5%,
  • британский фунт – на 3,6%.

Что известно о рейтинге бигмака?

Рейтинг бигмака начали составлять в 1986 году, взяв за основу расчетов цену обычного бургера. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер бигмак является своеобразным аналогом продуктовой корзины, поскольку он содержит хлеб, мясо и овощи.