Индекс бигмака в Украине

Цена бигмака в Украине сейчас составляет 118 гривен, тогда как в США этот бургер стоит 5,69 доллара. Это означает, что украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 гривны за доллар.

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Итак, согласно курсу покупательной способности, гривна должна составлять 20,74 гривны за доллар.

Интересно! По данным издания, также наиболее недооцененными валютами мира в июле этого года являются денежные единицы: Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР.

В то же время были определены наиболее переоцененные валюты:

швейцарский франк – на 41,8%,

уругвайский песо – на 24,3%,

норвежская крона – на 18,9%,

аргентинский песо – на 15%,

евро – на 6,5%,

британский фунт – на 3,6%.