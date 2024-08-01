Чего ждать на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что с 5 по 11 августа ситуация на валютном рынке будет дублировать события предыдущей недели.

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С одной стороны, коридор колебаний оставит на новых, "подвинутых" вверх рубежах – 40,7 – 41,7 гривны за доллар. С другой, принятые регулятором своевременные меры по сдерживанию/утолению спроса могут продолжиться

Напомним! Речь идет прежде всего об объемах валютных интервенций, которые могут быть на уровне 200 – 250 миллионов долларов на банковский день.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще один интересный момент: косвенно на успокоение ситуации на рынке повлияло решение о реструктуризации государственного долга: собственно речь идет о чисто психологическом эффекте от такого решения, ведь неуверенность в этом вопросе и "испуг" относительно неистового роста курсов из-за возможного дефолта заставляли покупателей действовать более активно, что на время разбалансировало показатели спроса и предложения.

Он пояснил, что стабилизационные меры, которые предпринял НБУ совпадают с сутью режима "управляемой гибкости". Кроме того, на рынке сохранится состояние посменных трендов – с восходящего на нисходящий и наоборот.

Конечно пока рано говорить о том, как долго продлится период относительного/временного затишья на валютном рынке. Однако очевидно мы находимся на промежуточном этапе, а дальнейшие валютные изменения могут произойти, как мы и прогнозировали, ближе к осени,

– сказал Лесовой.

Какие показатели ждать на валютном рынке

Коридоры валютных колебаний: 40,7 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро (на межбанке) и 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

40,7 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро (на межбанке) и 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк - до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты - до 0,5 гривны.

межбанк - до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты - до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк - до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты - до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк - до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты - до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,3 – 0,5 гривны.

- 0,3 – 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.

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