Жилищные льготы для военнослужащих
Военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью во время службы, а также их семьи, находящихся на их содержании, имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги.
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Для получения этой льготы нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением или подать его онлайн.
Среди доступных жилищных льгот, предусмотрены:
- 75% скидка на пользование жильем: покрывает 75% стоимости в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
- 75% скидка на оплату коммунальных услуг: это касается газа, электроэнергии и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.
- 75% скидка на топливо: включает жидкое топливовключает жидкое топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.
- Преимущественное пользование всеми услугами связи и установка квартирных телефонов на льготных условиях: включает скидки 20% на основные тарифы и 50% на дополнительные работы. Абонентская плата за пользование телефоном составляет 50% от тарифа.
Члены семей погибших защитников имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги, в частности:
- 50% скидка на коммунальные услугивключает газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи.
- Бесплатные капитальный и текущий ремонты: покрывают ремонт домов или квартир: покрывают ремонт домов или квартир.
Льготы для УБД
Участники боевых действий имеют возможность:
- Вступление в жилищно-строительные и гаражные кооперативы, стоянок и садовых товариществ в первую очередь.
Военные также имеют льготы на:
- Получение займов на строительство или ремонт жилья, присоединение к инженерным сетям: включает возведение или приобретение дач и обустройство садовых участков. Займы можно погашать в течение десяти лет, начиная с пятого года после завершения строительства.
- Улучшение жилищных условий: включает первоочередной ремонт: включает первоочередной ремонт или обеспечение недвижимостью, а также первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.