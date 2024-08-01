Житлові пільги для військовослужбовців

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час служби, а також їхні сім'ї, що знаходяться на їхньому утриманні, мають право на 50% знижку на комунальні послуги.

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Для отримання цієї пільги потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати її онлайн.

Серед доступних житлових пільг, передбачені:

  • 75% знижка на користування житлом: покриває 75% вартості в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.
  • 75% знижка на оплату комунальних послуг: це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб.
  • 75% знижка на паливо: включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.
  • Переважне користування всіма послугами зв’язку та встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах: включає знижки 20% на основні тарифи та 50% на додаткові роботи. Абонентна плата за користування телефоном становить 50% від тарифу.

Члени сімей загиблих захисників мають право на знижки на житлово-комунальні послуги, зокрема:

  • 50% знижка на комунальні послуги: включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі.
  • Безкоштовні капітальний та поточний ремонти: покривають ремонт будинків чи квартир.

Пільги для УБД

Учасники бойових дій мають можливість:

  • Вступ до житлово-будівельних та гаражних кооперативів, стоянок та садових товариств першочергово.

Військові також мають пільги на:

  • Отримання позик на будівництво або ремонт житла, приєднання до інженерних мереж: включає зведення або придбання дач та облаштування садових ділянок. Позики можна погашати протягом десяти років, починаючи з п'ятого року після завершення будівництва.
  • Поліпшення житлових умов: включає першочерговий ремонт або забезпечення нерухомістю, а також першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.