Житлові пільги для військовослужбовців
Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час служби, а також їхні сім'ї, що знаходяться на їхньому утриманні, мають право на 50% знижку на комунальні послуги.
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Для отримання цієї пільги потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати її онлайн.
Серед доступних житлових пільг, передбачені:
- 75% знижка на користування житлом: покриває 75% вартості в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.
- 75% знижка на оплату комунальних послуг: це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб.
- 75% знижка на паливо: включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.
- Переважне користування всіма послугами зв’язку та встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах: включає знижки 20% на основні тарифи та 50% на додаткові роботи. Абонентна плата за користування телефоном становить 50% від тарифу.
Члени сімей загиблих захисників мають право на знижки на житлово-комунальні послуги, зокрема:
- 50% знижка на комунальні послуги: включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі.
- Безкоштовні капітальний та поточний ремонти: покривають ремонт будинків чи квартир.
Пільги для УБД
Учасники бойових дій мають можливість:
- Вступ до житлово-будівельних та гаражних кооперативів, стоянок та садових товариств першочергово.
Військові також мають пільги на:
- Отримання позик на будівництво або ремонт житла, приєднання до інженерних мереж: включає зведення або придбання дач та облаштування садових ділянок. Позики можна погашати протягом десяти років, починаючи з п'ятого року після завершення будівництва.
- Поліпшення житлових умов: включає першочерговий ремонт або забезпечення нерухомістю, а також першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.