Житлові пільги для військовослужбовців

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час служби, а також їхні сім'ї, що знаходяться на їхньому утриманні, мають право на 50% знижку на комунальні послуги.

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Для отримання цієї пільги потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати її онлайн.

Серед доступних житлових пільг, передбачені:

75% знижка на користування житлом : покриває 75% вартості в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

: покриває 75% вартості в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю. 75% знижка на оплату комунальних послуг : це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб.

: це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб. 75% знижка на паливо : включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

: включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення. Переважне користування всіма послугами зв’язку та встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах: включає знижки 20% на основні тарифи та 50% на додаткові роботи. Абонентна плата за користування телефоном становить 50% від тарифу.

Члени сімей загиблих захисників мають право на знижки на житлово-комунальні послуги, зокрема:

50% знижка на комунальні послуги : включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі.

: включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі. Безкоштовні капітальний та поточний ремонти: покривають ремонт будинків чи квартир.

Пільги для УБД

Учасники бойових дій мають можливість:

Вступ до житлово-будівельних та гаражних кооперативів, стоянок та садових товариств першочергово.

Військові також мають пільги на: