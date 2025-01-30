Що таке індекс Біг-Маку
Станом на зараз Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США – 5,79 доларів, пише 24 канал з посиланням на дані рейтингу The Economist за січень 2025 року.
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Індекс Біг-МакуBig Mac index було розроблено The Economist у 1986 році. Його розрахунок базується на паритеті купівельної спроможності (або ПКС), за якою курс валюти має зрівнювати вартість кошика товарів (бургера) у різних країнах.
Який індекс Біг-Маку щодо гривні
Зараз курс української валюти недооцінений на 50,7%, якщо порівнювати з обмінним курсом 42,0 гривні/долар. Водночас курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 гривні/долар.
Взагалі за останні роки дані демонструють істотну недооціненість гривні. Але це заважає їй й далі девальвувати.
Зауважте! Так у 2024 році українська гривня перебувала на восьмому місці з кінця в індексі Біг-Мака.
Індекс Біг-Маку та інші валюти
Найбільш недооціненими валютами у січні 2025 року також стали грошові одиниці таких країн:
- Тайвань;
- Індонезія;
- Індія;
- Єгипет;
- ПАР.
Переоціненими валютами є:
- швейцарський франк (на 38,0%);
- аргентинський песо (на 20,1%);
- уругвайський песо (на 19,3%);
- норвезька крона (на 15,3%),;
- євро (на 2,8%);
- колон Коста-Ріки (на 1,9%).
Цікаво! Зі списку зник британський фунт, однак потрапила валюта Коста-Ріки.