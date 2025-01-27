Як виріс державний борг
Протягом року сума боргу в гривнях зросла на 26,5% (1,461 трильйона гривень), а в доларах – на 14,3% (20,74 мільярда доларів), передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.
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Відмінність у зростанні пояснюється підвищенням курсу долара на 10,7%. Водночас борг України стає дешевшим і більш довгостроковим. З початку 2024 року його середньозважена вартість знизилася на 21,8% – з 6,24% до 4,88%.
Зауважте! Середня строковість боргу перевищує 11 років. Більша частина державного та гарантованого боргу складається з пільгових позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій.
Кредити України у 2024 році
Протягом 2024 року Україна залучила 57,5 мільярда доларів для фінансування державного бюджету. З цієї суми:
- 15,8 мільярда доларів отримано від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- 41,9 мільярда доларів надійшло у вигляді довгострокових пільгових кредитів та безповоротної допомоги (грантів).