Як виріс державний борг

Протягом року сума боргу в гривнях зросла на 26,5% (1,461 трильйона гривень), а в доларах – на 14,3% (20,74 мільярда доларів), передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Відмінність у зростанні пояснюється підвищенням курсу долара на 10,7%. Водночас борг України стає дешевшим і більш довгостроковим. З початку 2024 року його середньозважена вартість знизилася на 21,8% – з 6,24% до 4,88%.

Зауважте! Середня строковість боргу перевищує 11 років. Більша частина державного та гарантованого боргу складається з пільгових позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій.

Кредити України у 2024 році

Протягом 2024 року Україна залучила 57,5 мільярда доларів для фінансування державного бюджету. З цієї суми: