Как вырос государственный долг
В течение года сумма долга в гривнах выросла на 26,5% (1,461 триллиона гривен), а в долларах – на 14,3% (20,74 миллиарда долларов), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.
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Отличие в росте объясняется повышением курса доллара на 10,7%. В то же время долг Украины становится дешевле и более долгосрочным. С начала 2024 года его средневзвешенная стоимость снизилась на 21,8% – с 6,24% до 4,88%.
Заметьте! Средняя срочность долга превышает 11 лет. Большая часть государственного и гарантированного долга состоит из льготных займов, полученных от международных финансовых организаций.
Кредиты Украины в 2024 году
В течение 2024 года Украина привлекла 57,5 миллиардов долларов для финансирования государственного бюджета. Из этой суммы:
- 15,8 миллиарда долларов получено от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- 41,9 миллиарда долларов поступило в виде долгосрочных льготных кредитов и безвозвратной помощи (грантов).