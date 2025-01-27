Как вырос государственный долг

В течение года сумма долга в гривнах выросла на 26,5% (1,461 триллиона гривен), а в долларах – на 14,3% (20,74 миллиарда долларов), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

Читайте также Как приостановление невоенной помощи от США повлияет на соцсферу Украины

Отличие в росте объясняется повышением курса доллара на 10,7%. В то же время долг Украины становится дешевле и более долгосрочным. С начала 2024 года его средневзвешенная стоимость снизилась на 21,8% – с 6,24% до 4,88%.

Заметьте! Средняя срочность долга превышает 11 лет. Большая часть государственного и гарантированного долга состоит из льготных займов, полученных от международных финансовых организаций.

Кредиты Украины в 2024 году

В течение 2024 года Украина привлекла 57,5 миллиардов долларов для финансирования государственного бюджета. Из этой суммы: