Що відбувається з цінами в Україні?

У серпні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2%. Аналогічне зниження було зафіксовано і в липні, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

У річному вимірі інфляція в Україні в серпні сповільнилася до 13,2% проти 14,1% місяцем раніше. Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в середньому впали на 0,8%.

Графік зміни цін в Україні / фото Держстат

Найбільше зниження показали овочі. Їх вартість знизилася на 12,7%.

Примітно! Овочі займають близько 2,8% у витратах домогосподарств і цього року скоротили показник інфляції на 0,4 %.

Також на 10,2% подешевшали фрукти: при їх частці в споживчому кошику у 2,6% це дало зменшення інфляції ще на 0,3%,

Ціни на інші продукти продемонстрували зростання, проте не перевищили 2%, тому їх вплив на загальний рівень інфляції виявився незначним.

Що варто знати про ціни в Україні?