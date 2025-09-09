Что происходит с ценами в Украине?
В августе потребительские цены в Украине снизились на 0,2%. Аналогичное снижение было зафиксировано и в июле, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.
В годовом измерении инфляция в Украине в августе замедлилась до 13,2% против 14,1% месяцем ранее. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем упали на 0,8%.
График изменения цен в Украине / фото Госстат
Наибольшее снижение показали овощи. Их стоимость снизилась на 12,7%.
Примечательно! Овощи занимают около 2,8% в расходах домохозяйств и в этом году сократили показатель инфляции на 0,4 %.
Также на 10,2% подешевели фрукты: при их доле в потребительской корзине в 2,6% это дало уменьшение инфляции еще на 0,3%,
Цены на другие продукты продемонстрировали рост, однако не превысили 2%, поэтому их влияние на общий уровень инфляции оказался незначительным.
Что стоит знать о ценах в Украине?
Помидоры в начале сентября в Украине подорожали. Отечественные аграрии готовы реализовывать тепличные томаты не дешевле чем за 30–50 гривен за килограмм.
А вот цены на тепличные огурцы в Украине упали на 16% из-за роста объемов сбыта, вызванных хорошими погодными условиями. Они достигли уровня 20 – 40 гривен за килограмм.
Стоимость сахара на мировых биржах также продемонстрировала спад. В сетях украинских супермаркетов цена на сахар колеблется от 29,90 до 37,30 гривен за килограмм.