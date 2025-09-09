Как менялись цены на овощи?

Цены на овощи в Украине изменились разнонаправленно, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Недостаточное предложение спровоцировало рост цен на капусту (до 7 – 20 гривен за килограмм), также подорожала морковь (до 8 – 14 гривен за килограмм).

В то же время картофель (до 10 – 15 гривен за килограмм) и столовая свекла (до 8 – 12 гривен за килограмм) продолжают дешеветь. Помидор подорожал (до 10 – 50 гривен за килограмм), а огурец подешевел (до 20 – 40 гривен за килограмм). Дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался красный сладкий перец (до 25 – 55 гривен за килограмм), а перец "Белозерка", наоборот, подорожал (до 35 – 45 гривен за килограмм).

Цены на кабачок (до 10 – 22 гривен за килограмм), брокколи (до 50 – 70 гривен за килограмм) и цветную капусту (до 20 – 50 гривен за килограмм) снизились, а стоимость баклажана (до 20 – 35 гривен за килограмм), чеснока (до 60 – 150 гривен за килограмм) и сахарной кукурузы (до 5 – 10 гривен за початок) выросла.

Обратите внимание! Расширился диапазон цен на пекинскую капусту (до 20 – 50 гривен за килограмм). В сегменте зелени подорожал зеленый лук и салат, и снизились цены на петрушку и укроп.

Какова динамика цен на фрукты?

Фруктово-ягодный сегмент отметился очередным подорожанием голубики (до 200 – 300 гривен за килограмм), при этом цены на малину (до 150 – 200 гривен за килограмм) и ежевику (до 150 – 200 гривен за килограмм) продолжили снижаться. В очередной раз подешевело раннее яблоко (до 20 – 35 гривен за килограмм).

Важно! На фоне роста предложения начала дешеветь груша (до 20 – 80 гривен за килограмм). Шестую неделю подряд снижаются цены на виноград (до 40 – 130 гривен за килограмм) и вторую на сливу (до 15 – 30 гривен за килограмм). Подешевели бахчевые. Расширился диапазон цен на абрикос, персик и нектарин. В сегменте импортной продукции подорожали апельсины.

