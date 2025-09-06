Чи чекати змін щодо долара наступного тижня?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що посеред вересня на курс перш за все впливатиме рішення монетарного комітету НБУ щодо облікової ставки, а також економічне зростання та новини щодо миру в Україні.

Очікується, що попри всі чинники впливу ситуація надалі залишатиметься позитивною, а тенденції курсу будуть стабільними.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Курс американського долара збережеться на попередніх позиціях.

Варто зауважити, що баланс попиту та пропозиції, який спричиняє коливання поточних курсів, буде залежати від стратегії НБУ, яка наразі доволі ефективна щодо цього. Крім того, очікується, що розрив між курсами купівлі та продажу буде незначним.

Зверніть увагу! З 8 по 14 вересня курс долара на міжбанку та на готівковому ринку відрізнятиметься, але несуттєво: на міжбанку ціну буде в межах 41,40 – 41,80 гривні за валюту, а на готівковому – в межах 41,20 – 41,60 гривні за валюту.

