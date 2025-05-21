Який курс євро в Україні зараз
Станом на 21 травня офіційний курс в Україні складає – 46,65 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну" курс євро у банках змінився так:
- купівля – 46,53 гривні за євро;
- продаж – 47,28 гривні за євро.
А от в обмінниках курс змінився таким чином:
- купівля – 46,95 гривні за євро;
- продаж – 47,15 гривні за євро.
Скільки гривень треба зараз, щоб купити 300 євро
- для придбання 300 євро у банку сьогодні необхідно приблизно – 14 184 гривень;
- аби купити 300 євро в обміннику, потрібно мати орієнтовно – 14 145 гривень.
Яку суму гривень можна отримати за 300 євро сьогодні
- за 300 євро у банку сьогодні можна отримати приблизно – 13 959 гривень;
- в обміннику за 300 євро можна виручити приблизно – 14 085 гривень.