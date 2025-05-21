Який курс євро в Україні зараз

Станом на 21 травня офіційний курс в Україні складає – 46,65 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну" курс євро у банках змінився так:

  • купівля – 46,53 гривні за євро;
  • продаж – 47,28 гривні за євро.

А от в обмінниках курс змінився таким чином:

  • купівля – 46,95 гривні за євро;
  • продаж – 47,15 гривні за євро.

Скільки гривень треба зараз, щоб купити 300 євро

  • для придбання 300 євро у банку сьогодні необхідно приблизно – 14 184 гривень;
  • аби купити 300 євро в обміннику, потрібно мати орієнтовно – 14 145 гривень.

Яку суму гривень можна отримати за 300 євро сьогодні

  • за 300 євро у банку сьогодні можна отримати приблизно – 13 959 гривень;
  • в обміннику за 300 євро можна виручити приблизно – 14 085 гривень.