За його словами, польські військові втрутилися в інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Туска.

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Що сказав Туск про інцидент з російським судном

Польський прем'єр зазначив, що судно Росії, яке здійснило "підозрілі маневри", підпадає під санкції. Він додав, що військові Польщі втрутилися в інцидент, після чого воно відпливло до одного з російських портів.

Нагадаємо, що напочатку квітня в естонських водах затримали нафтовий танкер з назвою Kiwala. Варто зазначити, що це судно займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів у треті країни та належить Росії.

Як повідомив естонський командувач Військово-морськими силами, Іво Вярк, затримане судно не підозрюють в загрозі критичній інфраструктурі. Проте воно перебуває під санкціями Євросоюзу, а його маршрут пролягав до російської Усть-Луги. Окрім цього, останнім часом танкер ходив під прапором Джибуті.

Додамо, що власники та керівники судна регулярно змінювалися, щоб уникнути прямих зв'язків з Росією і приховати справжніх вигодонабувачів.