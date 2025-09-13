Какие действуют льготы для лиц с инвалидностью?

Льготы для лиц с инвалидностью предусмотрены Законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Однако не все знают о своих правах, и именно поэтому часто не пользуются доступными льготами, сообщает 24 Канал.

В частности, люди с инвалидностью могут рассчитывать на:

бесплатные программы реабилитации и обеспечения техническими средствами (протезы, коляски, слуховые аппараты и т.д.);

санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;

бесплатные лекарства для получателей минимальной пенсии или госпомощи (по рецептам врачей при амбулаторном лечении);

лица с І и ІІ группой имеют право на 50% скидку на лекарства по рецептам;

участие в программе "Доступные лекарства";

внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта (для I и II групп);

первоочередное право на улучшение жилищных условий;

для лиц с I группой – пропуск границы без очереди;

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршрутных такси) для лиц I и II групп, а также детей с инвалидностью.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться льготами, необходимо показать пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий статус.

Могут ли лица с инвалидностью получить скидку на коммуналку?

Для большинства лиц с инвалидностью льгот на оплату коммуналки нет, если они не относятся к другим льготным категориям (например, пенсионеры или многодетные семьи).

Соответственно, в таких случаях возможно оформление субсидии. Это тоже может существенно уменьшить финансовую нагрузку на семью.

Заметьте! Исключение составляют люди с инвалидностью вследствие войны – они полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 метра квадратного на человека и 10,5 на семью соответственно.

