Повысят ли пенсии до конца 2025 года?

По закону, индексация пенсий в Украине проводится лишь один раз в год, поэтому ожидать масштабного перерасчета выплат до конца года не стоит. Однако части пенсионеров все же назначат специальные доплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В частности, пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и более могут рассчитывать на доплаты за возраст.

Размер надбавки зависит от возраста:

лицам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пожилым людям от 80 лет и старше – 570 гривен.

Надбавку к пенсии назначают автоматически. То есть обращаться в Пенсионный фонд пожилым людям не нужно.

Важно! Чтобы получать доплату к пенсии по возрасту, размер ежемесячных выплат пенсионера не должен превышать 10 340,35 гривны.

Также предусмотрены дополнительные доплаты на уход для людей пенсионного возраста. На них могут рассчитывать пенсионеры, которые постоянно проживают одиноко и нуждаются в уходе из-за проблем со здоровьем.

Для получения доплат на уход нужно соответствовать следующим критериям:

Возраст пенсионера должен быть более 80 лет;

Человек не должен иметь сожителей.

Потребность в уходе подтверждена документами.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума, а именно 944,40 гривны.

Стоит знать! Чтобы оформить надбавку за уход необходимо обратиться в Пенсионный фонд со справкой от врачебно-консультационной комиссии. В ней должно быть указано, что пенсионер нуждается в постоянном уходе.

Индексация пенсий в 2025 году: что известно?