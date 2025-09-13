Які діють пільги для осіб з інвалідністю?

Пільги для осіб з інвалідністю передбачені Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Проте не всі знають про свої права, і саме тому часто не користуються доступними пільгами, повідомляє 24 Канал.

Зокрема, люди з інвалідністю можуть розраховувати на:

безкоштовні програми реабілітації та забезпечення технічними засобами (протези, візки, слухові апарати тощо);

санаторно-курортне лікування за медичними показаннями;

безоплатні ліки для одержувачів мінімальної пенсії або держдопомоги (за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні);

особи з І та ІІ групою мають право на 50% знижку на ліки за рецептами;

участь у програмі "Доступні ліки";

позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту (для І та ІІ груп);

першочергове право на поліпшення житлових умов;

для осіб з І групою – пропуск кордону без черги;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті (крім маршрутних таксі) для осіб І та ІІ груп, а також дітей з інвалідністю.

Зверніть увагу! Щоб скористатися пільгами, необхідно показати пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує статус.

Чи можуть особи з інвалідністю отримати знижку на комуналку?

Для більшості осіб з інвалідністю пільг на оплату комуналки немає, якщо вони не належать до інших пільгових категорій (наприклад, пенсіонери чи багатодітні родини).

Відповідно, у таких випадках можливе оформлення субсидії. Це теж може суттєво зменшити фінансове навантаження на сімʼю.

Зауважте! Виняток становлять люди з інвалідністю внаслідок війни – вони повністю звільняються від оплати житлово-комунальних послуг у межах 21 метра квадратного на особу та 10,5 на сім’ю відповідно.

