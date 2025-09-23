Скільки стажу потрібно для пенсії?

Умови призначення пенсії за інвалідністю визначені у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За законом, пенсію призначають незалежно від періоду настання інвалідності – до того як людина працевлаштувалася, під час роботи чи після її завершення.

Однак особа з інвалідністю обов'язково повинна мати від 1 до 15 років страхового стажу на день звернення за пенсією.

Залежно від віку, у якому встановили інвалідність, та групи необхідний такий розмір стажу:

для І групи інвалідності – від 1 до 10 років стажу;

для ІІ та ІІІ груп інвалідності – від 1 до 15 років.

Важливо! Українці, які отримали інвалідність після досягнення пенсійного віку, мають право на відповідні пенсійні виплати за наявності 15 років стажу.

Як докупити стаж?

Втім, українське законодавство передбачає можливість докупити страховий стаж, якого не вистачає.

За даними Пенсійного фонду, докупити страховий стаж можуть:

українці віком старше 16 років;

особи, які ще не отримують пенсійні виплати.

Тобто для пенсіонерів ця опція недоступна.

При цьому купити стаж можна за період, коли людина фактично не працювала.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Щоб зарахували один повний місяць стажу, необхідно сплатити страховий внесок, який наразі складає 22% від мінімальної заробітної плати.

У 2025 році мінімалка становить 8 000 гривень.

Тобто один місяць стажу коштуватиме 1 760 гривень.

Рік стажу обійдеться у 21 120 гривень.

Варто знати! Щоб докупити необхідний страховий стаж, спершу потрібно укласти з Пенсійним фондом України договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Страховий стаж в Україні: що потрібно знати?