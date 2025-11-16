За яких умов можна втратити військову пенсію?

В Україні є дві категорії колишніх військовослужбовців, які ризикують повністю втратити право на військову пенсію, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство Оборони України.

По-перше, це ті, кого позбавили військового звання. По-друге, військові, звільнені через засудження за умисний злочин із використанням службового становища або за корупційні правопорушення.

Зауважте! Для них пенсійні виплати анулюються автоматично.

Які є види військових пенсій в Україні?

Як згадали у Пенсійному фонді, основні види військових пенсій в Україні нині поділяються на три категорії.

За вислугою років: розмір виплат становить від 50% до 70% грошового забезпечення, залежно від тривалості служби.

розмір виплат становить від 50% до 70% грошового забезпечення, залежно від тривалості служби. За інвалідністю : пенсія нараховується від 40% до 100% грошового забезпечення, залежно від групи інвалідності та причин її настання.

: пенсія нараховується від 40% до 100% грошового забезпечення, залежно від групи інвалідності та причин її настання. У зв’язку з втратою годувальника: розмір виплат коливається від 30% до 70% грошового забезпечення, залежно від обставин смерті військовослужбовця.

Зверніть увагу! Розмір військової пенсії в Україні визначається грошовим забезпеченням під час служби, яке включає посадовий оклад, оклад за званням, надбавку за вислугу років та інші щомісячні доплати.

У якому випадку інші пенсіонери можуть втратити пенсійні виплати?