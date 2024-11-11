Кому можуть скасувати пенсії у 2025

Уряд прагне оптимізувати використання бюджетних коштів, зокрема, через скорочення витрат. У статті 41 проєкту державного бюджету України визначено категорії пенсіонерів, які можуть втратити пенсії у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Хто з пенсіонерів належить до категорії ризику:

пенсіонери, що набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року і при цьому, на їхніх рахунках відсутня активність протягом останнього року (наприклад, зняття, переведення коштів з карти);

пенсіонери, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року і не пройшли ідентифікацію своєчасно.

Варто зауважити, що вказані пенсіонери зможуть відновити свої виплати. Для цього їм необхідно буде лише звернутись у органи ПФУ.

Зверніть увагу! Цей законопроєкт ще не прийнято. Він лише перебуває на розгляді ВРУ.