Субсидії під час відключень світла

Тепер українці зможуть зберегти свої субсидії навіть, якщо вони використали значно менше світла через відключення електроенергії, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Основні зміни такі:

Розмір субсидії не зміниться – а час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні.

а час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні. Підвищено ліміту покупок – ранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч гривень.

– ранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч гривень. Введено нові правила для придбання генераторів – витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч гривень не враховуватимуться при розрахунку субсидій.

Нагадаємо! Субсидію на оренду житла для ВПО почнуть призначати із середини січня 2025 року.