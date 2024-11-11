Субсидії під час відключень світла
Тепер українці зможуть зберегти свої субсидії навіть, якщо вони використали значно менше світла через відключення електроенергії, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Основні зміни такі:
- Розмір субсидії не зміниться – а час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні.
- Підвищено ліміту покупок – ранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч гривень.
- Введено нові правила для придбання генераторів – витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч гривень не враховуватимуться при розрахунку субсидій.
Нагадаємо! Субсидію на оренду житла для ВПО почнуть призначати із середини січня 2025 року.