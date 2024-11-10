Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 році

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2024 року, оскільки Кабінет Міністрів ухвалив рішення заморозити її розмір, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт закону про Державний бюджет України.

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Отже, пенсіонери, які не працюють – продовжать отримувати мінімальну пенсію в розмірі 2 725 гривень, незалежно від наявного стажу. Разом з тим, розмір пенсії залежить від віку та страхового стажу:

До 70 років при повному стажі (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) мінімальна пенсія становить 2 980 гривень .

. Від 70 до 80 років із повним стажем пенсія складає 3 240 гривень .

. Від 80 років при мінімальному стажі (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) виплата становить 3 370 гривень .

. Від 65 років для непрацюючих пенсіонерів із повним стажем також нараховується 3 370 гривень.