Субсидии во время отключений света

Теперь украинцы смогут сохранить свои субсидии даже, если они использовали значительно меньше света из-за отключения электроэнергии, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Основные изменения следующие:

Размер субсидии не изменится – а время военного положения, если семья потребила меньше электроэнергии из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет оставаться на прежнем уровне.

а время военного положения, если семья потребила меньше электроэнергии из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет оставаться на прежнем уровне. Повышен лимит покупок – предельная сумма покупки, которая ограничивает назначение субсидии, увеличена с 50 до 100 тысяч гривен.

– предельная сумма покупки, которая ограничивает назначение субсидии, увеличена с 50 до 100 тысяч гривен. Введены новые правила для приобретения генераторов – расходы на покупку генератора или единовременный платеж по кредиту на его покупку в сумме до 150 тысяч грн не будут учитываться при расчете субсидий.

Напомним! Субсидию на аренду жилья для ВПЛ начнут назначать с середины января 2025 года.