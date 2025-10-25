Скільки пенсій виплачують після смерті пенсіонера?

У Пенсійному фонді України уточнили, що родичі померлого пенсіонера мають право на державну допомогу на поховання. Однак розмір виплати залежить від категорії пенсії та обставин смерті, пише 24 Канал.

Цікаво Усе, що варто знати про пенсію за віком: які умови, розмір виплат та індексація в Україні

Для цивільних пенсіонерів держава виплачує до двох пенсій, які отримував покійний на момент смерті.

Для військових пенсіонерів виплата становить три місячні пенсії, але не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Нині це 15 140 гривень.

Коли не нараховують допомогу на поховання?

Як зауважують у "Дії", допомога на поховання не призначається, якщо померлий перебував на повному державному утриманні та поховання було здійснене за рахунок установи або закладу, де він помер.

У іншому випадку, щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом, ІПН, заявою про виплату та свідоцтвом про смерть.

Хто може отримати пенсію померлого пенсіонера?