Сколько пенсий выплачивают после смерти пенсионера?
У Пенсионном фонде Украины уточнили, что родственники умершего пенсионера имеют право на государственную помощь на погребение. Однако размер выплаты зависит от категории пенсии и обстоятельств смерти, пишет 24 Канал.
Интересно Все, что стоит знать о пенсии по возрасту: какие условия, размер выплат и индексация в Украине
- Для гражданских пенсионеров государство выплачивает до двух пенсий, которые получал покойный на момент смерти.
- Для военных пенсионеров выплата составляет три месячные пенсии, но не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас это 15 140 гривен.
Когда не начисляют пособие на погребение?
Как отмечают в "Дії", помощь на погребение не назначается, если умерший находился на полном государственном содержании и погребение было осуществлено за счет учреждения или заведения, где он умер.
В противном случае, чтобы получить помощь, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом, ИНН, заявлением о выплате и свидетельством о смерти.
Кто может получить пенсию умершего пенсионера?
Недополученную пенсию умершего могут получить члены его семьи, проживавшие вместе с ним на день смерти, в частности нетрудоспособные иждивенцы.
Если пенсия входит в наследство, ее выплата требует свидетельства о праве на наследство, а заявление следует подать в течение шести месяцев с момента смерти.